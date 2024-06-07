Доходы Беспрозванных на посту замминистра составляли от 13 до 18 млн руб. в год

Согласно последней опубликованной декларации о доходах за 2021 год Алексей Беспрозванных на посту замминистра заработал 18,5 млн рублей. У него в собственности была квартира площадью 138 кв м, а в пользовании — квартира жены в 83,2 кв м. На супругу, по данным последней обнародованной отчётности, были записаны легковой автомобиль BMW X5 xDrive 30d, а также четыре земельных участка общей площадью в 5933 кв м, квартира в 83,2 кв.м, жилой дом площадью 234,2 кв. м и хозяйственное строение в 7 кв м. Доход составил 10 тысяч рублей. Несовершеннолетний ребёнок Беспрозванных доходов и имущества не имел.