МРОТ привяжут к медианной зарплате — Путин

«Начиная со следующего года, будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в нашей экономике людей», — цитирует Путина РИА Новости.
Как пояснил президент, в следующем году МРОТ составит 48% медианной зарплаты и достигнет отметки в 22 тысячи рублей в месяц. Он отметил, что это рост еще почти на 15 процентов. Затем соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться, чтобы к 2030 году МРОТ составлял как минимум 35 тысяч рублей в месяц.
Путин отметил, что показатель уже превышает прожиточный минимум, как это определено в Конституции. Так, в прошлом году МРОТ составлял 16 242 рублей. С 1 января текущего года его проиндексировали на 18,5 процента — до 19 242 рублей.
В Башкирии минимальный размер оплаты труда с учетом анонсированного на 2024 год роста на 18,5% составил 22 128 рублей (+3450 ₽). Республиканский показатель выше среднероссийского (19 242 ₽) за счет уральского коэффициента 15%, сообщал Башинформ.