МРОТ привяжут к медианной зарплате — Путин

Как пояснил президент, в следующем году МРОТ составит 48% медианной зарплаты и достигнет отметки в 22 тысячи рублей в месяц. Он отметил, что это рост еще почти на 15 процентов. Затем соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться, чтобы к 2030 году МРОТ составлял как минимум 35 тысяч рублей в месяц.