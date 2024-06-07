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МРОТ привяжут к медианной зарплате — Путин

В России индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ) планируется привязать к общему росту зарплат в экономике страны, заявил глава государства Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2024.

Источник: Башинформ

«Начиная со следующего года, будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в нашей экономике людей», — цитирует Путина РИА Новости.

Как пояснил президент, в следующем году МРОТ составит 48% медианной зарплаты и достигнет отметки в 22 тысячи рублей в месяц. Он отметил, что это рост еще почти на 15 процентов. Затем соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться, чтобы к 2030 году МРОТ составлял как минимум 35 тысяч рублей в месяц.

Путин отметил, что показатель уже превышает прожиточный минимум, как это определено в Конституции. Так, в прошлом году МРОТ составлял 16 242 рублей. С 1 января текущего года его проиндексировали на 18,5 процента — до 19 242 рублей.

В Башкирии минимальный размер оплаты труда с учетом анонсированного на 2024 год роста на 18,5% составил 22 128 рублей (+3450 ₽). Республиканский показатель выше среднероссийского (19 242 ₽) за счет уральского коэффициента 15%, сообщал Башинформ.

экономика
Путин Владимир