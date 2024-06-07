«Их не хватает». На Западе забили тревогу из-за ключевой проблемы Украины

«У Украины имеется очередная серьезная проблема, связанная с самолетами F-16. Киев уже скоро получит эти машины, но для их эксплуатации не хватает обученных пилотов», — подчеркнули в материале.
Отмечается, что Киев обратился к своим союзникам с просьбой решить сложившуюся проблему, однако ни в европейских, ни в американских центрах подготовки пилотов не оказалось достаточно свободных мест. При этом многие эксперты считают, что F-16 не смогут помочь ВСУ изменить ситуацию на фронте, говорится в публикации.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб в свою очередь заявила, что Брюссель передаст Киеву 30 истребителей F-16 до 2028 года, первые самолеты должны поступить в текущем году.