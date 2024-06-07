«Их не хватает». На Западе забили тревогу из-за ключевой проблемы Украины

Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб в свою очередь заявила, что Брюссель передаст Киеву 30 истребителей F-16 до 2028 года, первые самолеты должны поступить в текущем году.