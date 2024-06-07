Кишинев расследует выступление молдавских артистов на ПМЭФ

«Мы проведем внутреннее расследование, чтобы установить все вопросы и ответственность. <…> Мы должны увидеть, кто был вдохновителем всего этого. Сейчас обвиняют только этих исполнителей, которые якобы уехали без чьего-либо ведома. Мы еще не слышали исполнителей, чтобы понять, как обстоят дела на самом деле. Мы не исключаем ни одного варианта. Мы будем изучать, будем документировать. Мы дадим всем возможность высказать свою позицию», — отметил министр.