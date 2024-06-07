Кишинев расследует выступление молдавских артистов на ПМЭФ

«Мы проведем внутреннее расследование, чтобы установить все вопросы и ответственность. <…> Мы должны увидеть, кто был вдохновителем всего этого. Сейчас обвиняют только этих исполнителей, которые якобы уехали без чьего-либо ведома. Мы еще не слышали исполнителей, чтобы понять, как обстоят дела на самом деле. Мы не исключаем ни одного варианта. Мы будем изучать, будем документировать. Мы дадим всем возможность высказать свою позицию», — отметил министр.
В первый день работы ПМЭФ открылся стенд «Молдавский двор». Там можно попробовать вина из Молдавии, продегустировать сыры и другие национальные продукты. Стенд оформлен в стиле сельской винодельни, в зале стоят бочки для вина.
Во время открытия артисты в национальных костюмах вместе с организаторами стенда и гостями исполнили народный танец. К хороводу присоединились лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.