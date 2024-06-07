Глеб Никитин подписал на ПМЭФ соглашения о сотрудничестве в сфере импортозамещения

Соглашение направлено на развитие промышленного и инновационного секторов экономики, в том числе импортозамещения.
«Наше соглашение предусматривает сотрудничество по целому ряду направлений. Это содействие в развитии высокотехнологичного производства и технологического предпринимательства, информирование представителей промышленности, науки и инновационной инфраструктуры о сервисах и инструментах поддержки. Такая работа востребована и важна со стороны реального сектора экономики», — отметил Глеб Никитин.
«Инновационный инжиниринговый центр» был создан компанией «Иннопрактика» в 2018 году с целью формирования системного подхода к внедрению российских передовых технологических решений в деятельность корпораций. Центром был запущен и апробирован комплексный механизм работы с крупнейшими российскими корпорациями, который позволяет консолидировать заказ и тем самым обеспечить производителям продукции финансовую поддержку и среднесрочную гарантию спроса на создание технологической продукции под требования российских корпораций.
«Наша совместная работа будет направлена, прежде всего, на экономический рост Нижегородской области на основе развития национальной инновационной системы и инвестиций в человеческий капитал. Объединение усилий администрации региона, бизнеса и “Инновационного инжинирингового центра” поможет укрепить промышленный потенциал региона», — уточнил Николай Колпаков.
Подписанное соглашение является развитием достигнутых в 2023 году договоренностей о взаимодействии между правительством Нижегородской области и АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций». Это взаимодействие уже позволило привлечь четырем нижегородским компаниям гранты в рамках госпрограммы «доращивания» поставщиков до уровня требования корпораций на сумму 930 млн рублей.
«Нижегородская область является одним из крупнейших промышленных центров России, и ведущая роль здесь принадлежит предприятиям в таких приоритетных отраслях экономики, как машиностроение и металлообработка. Соглашение, подписанное сегодня, позволит нам совместно работать над созданием условий для формирования инновационной инфраструктуры региона через развитие высокотехнологичных производств, научного и кадрового ресурса и создание кооперационных цепочек между всеми участниками процесса импортозамещения», — отметила первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова.
Напомним, что Петербургский международный экономический форум проходит