Глеб Никитин подписал на ПМЭФ соглашения о сотрудничестве в сфере импортозамещения

«Нижегородская область является одним из крупнейших промышленных центров России, и ведущая роль здесь принадлежит предприятиям в таких приоритетных отраслях экономики, как машиностроение и металлообработка. Соглашение, подписанное сегодня, позволит нам совместно работать над созданием условий для формирования инновационной инфраструктуры региона через развитие высокотехнологичных производств, научного и кадрового ресурса и создание кооперационных цепочек между всеми участниками процесса импортозамещения», — отметила первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова.