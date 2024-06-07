В Нижний Новгород прибыли доверенные представители руководства стран БРИКС

«Подготовка к встрече глав дипведомств — это значимый шаг в развитии международного сотрудничества. В Нижегородской области всегда ценили дружбу и партнерство. Мы с радостью принимаем у себя представителей иностранных государств и уверены, что наше гостеприимство станет символом теплого отношения между нашими народами. Пусть нынешний визит станет плодотворным диалогом, который принесет новые идеи, создаст прочные связи!» — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.