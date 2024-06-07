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В Нижний Новгород прибыли доверенные представители руководства стран БРИКС

В Нижний Новгород прибыли доверенные представители руководства (шерпы/су-шерпы) стран БРИКС, а также делегации из дружественных стран, пока не входящих в объединение. В рамках визита главы представительств стран БРИКС и их заместители сверяют позиции по основным вопросам подготовки к предстоящему мероприятию — встрече министров иностранных дел стран БРИКС.

Источник: РИА "Новости"

«Подготовка к встрече глав дипведомств — это значимый шаг в развитии международного сотрудничества. В Нижегородской области всегда ценили дружбу и партнерство. Мы с радостью принимаем у себя представителей иностранных государств и уверены, что наше гостеприимство станет символом теплого отношения между нашими народами. Пусть нынешний визит станет плодотворным диалогом, который принесет новые идеи, создаст прочные связи!» — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В преддверии совета министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде проходит третье заседание шерп/су-шерп стран БРИКС в рамках российского председательства в объединении в 2024 году.

В деловую программу визита также внесена региональная составляющая, которая позволила иностранным гостям ознакомиться с Нижним Новгородом и его основными достопримечательностями.

«Нижегородская область — регион, который умеет удивлять. Поэтому нашей целью было найти удобное время для того, чтобы наши гости успели прочувствовать атмосферу дружелюбия нижегородцев и смогли насладиться нижегородскими просторами. Я очень надеюсь, что, увидев Нижний Новгород, иностранные гости вернутся в свои страны своеобразными послами Нижегородской области — привезут яркие эмоции и красочные воспоминания», — сказала министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

Для представителей стран БРИКС организована экскурсия по вечернему Нижнему Новгороду, в которую вошло посещение Нижегородского кремля, пакгаузов, Стрелки, Собора святого благоверного князя Александра Невского, а также парка 800-летия.

БРИКС