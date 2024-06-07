В Нижний Новгород прибыли доверенные представители руководства стран БРИКС

«Подготовка к встрече глав дипведомств — это значимый шаг в развитии международного сотрудничества. В Нижегородской области всегда ценили дружбу и партнерство. Мы с радостью принимаем у себя представителей иностранных государств и уверены, что наше гостеприимство станет символом теплого отношения между нашими народами. Пусть нынешний визит станет плодотворным диалогом, который принесет новые идеи, создаст прочные связи!» — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
В преддверии совета министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде проходит третье заседание шерп/су-шерп стран БРИКС в рамках российского председательства в объединении в 2024 году.
В деловую программу визита также внесена региональная составляющая, которая позволила иностранным гостям ознакомиться с Нижним Новгородом и его основными достопримечательностями.
«Нижегородская область — регион, который умеет удивлять. Поэтому нашей целью было найти удобное время для того, чтобы наши гости успели прочувствовать атмосферу дружелюбия нижегородцев и смогли насладиться нижегородскими просторами. Я очень надеюсь, что, увидев Нижний Новгород, иностранные гости вернутся в свои страны своеобразными послами Нижегородской области — привезут яркие эмоции и красочные воспоминания», — сказала министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.
Для представителей стран БРИКС организована экскурсия по вечернему Нижнему Новгороду, в которую вошло посещение Нижегородского кремля, пакгаузов, Стрелки, Собора святого благоверного князя Александра Невского, а также парка 800-летия.