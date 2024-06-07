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Нетаньяху считает, что может обойтись без плана устройства Газы, пишут СМИ

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, вероятно, полагает, что может обойтись без плана послевоенного устройства сектора Газа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на отчет Центрального разведывательного управления США (ЦРУ).

Источник: Reuters

«Нетаньяху, вероятно, считает, что может обойтись без определения послевоенного плана действий… вероятно, (Нетаньяху — ред.) надеется, что сможет сохранить поддержку со стороны своих руководителей служб безопасности и предотвратить дезертирства из правового крыла своей коалиции, обсуждая будущее Газы в “расплывчатых формулировках”», — говорится в сообщении телеканала.

По сведениям CNN, Нетаньяху собирается серьезно заняться послевоенным устройством анклава после достижения «того, что он считает ключевыми критериями безопасности».

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.

Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 82 тысяч.

Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.

МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.