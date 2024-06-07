Путин прокомментировал предложение создать «третью столицу» России

«Петр Алексеевич — историческая личность, и он был царем всея Руси, а потом императором. Были другие условия, было другое состояние общества, были другие целеполагания. В современном мире нужно применять такие средства, которые будут эффективно работать сегодня», — ответил президент во время пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ),