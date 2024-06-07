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Путин прокомментировал предложение создать «третью столицу» России

Новые центры экономической активности должны появляться через создание условий развития регионов. Таким образом президент России Владимир Путин 7 июня прокомментировал предложение «повторить подвиг императора Петра I» и создать «третью столицу» государства.

Источник: РИА "Новости"

«Петр Алексеевич — историческая личность, и он был царем всея Руси, а потом императором. Были другие условия, было другое состояние общества, были другие целеполагания. В современном мире нужно применять такие средства, которые будут эффективно работать сегодня», — ответил президент во время пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ),

По его словам, сейчас необходимо заинтересовывать граждан двигаться вперед и создавать необходимые для этого условия. Таким образом, считает Путин, новые экономические центры будут создаваться «автоматически».

«Естественным, рыночным способом нужно это делать. В этом случае нас ждет успех. Конечно, это сложная работа, зато она будет основательной», — сказал он.

Глава государства также указал, что уже происходит сдвиг центра экономического развития России. Так, необходимо развивать Сибирь и Дальний Восток.

27-й Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Главная тема — «Основа многополярности — формирование новых центров роста». В форуме принимают участие свыше 17 тыс. человек из 136 стран.

Кроме того, 7 июня Владимир Путин назвал заслуживающей внимания идею переноса в регионы головных офисов компаний. В качестве позитивного примера такого переноса президент отметил перенос штаб-квартиры «Русгидро» из Москвы в Красноярск.

Путин Владимир
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