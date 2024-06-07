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Президенту показали новый дворец водных видов спорта, открывшийся в Ташкенте

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня Шавкат Мирзиёев побывал в новом дворце водных видов спорта в Яккасарайском районе столицы, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Комплекс построен с учетом опыта стран с развитой школой водных видов спорта и предназначен как для профессиональных спортсменов, так и любителей. Одновременно дворец может обслуживать сто человек и более тысячи человек в сутки.

Большой зал с 50-метровым бассейном и трибунами на 500 мест предназначен для тренировок национальных сборных команд и проведения международных соревнований высокого уровня.

Для детей созданы бассейны для прыжков с высоты и малые бассейны. Кроме того, на базе комплекса работает школа водных видов спорта, в которой тренируются молодые спортсмены.

Комплекс принадлежит Федерации профсоюзов Узбекистана, 13 спортсменов которой получили лицензии на участие в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже. Президент обсудил с ними подготовку и играм.

Шавкат Мирзиеев