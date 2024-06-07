Президенту показали новый дворец водных видов спорта, открывшийся в Ташкенте

Комплекс построен с учетом опыта стран с развитой школой водных видов спорта и предназначен как для профессиональных спортсменов, так и любителей. Одновременно дворец может обслуживать сто человек и более тысячи человек в сутки.
Большой зал с 50-метровым бассейном и трибунами на 500 мест предназначен для тренировок национальных сборных команд и проведения международных соревнований высокого уровня.
Для детей созданы бассейны для прыжков с высоты и малые бассейны. Кроме того, на базе комплекса работает школа водных видов спорта, в которой тренируются молодые спортсмены.
Комплекс принадлежит Федерации профсоюзов Узбекистана, 13 спортсменов которой получили лицензии на участие в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже. Президент обсудил с ними подготовку и играм.