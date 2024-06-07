Эксперт заявил о деградации экономики Молдавии

Молдавский премьер Дорин Речан на этой неделе заявил, что экономика Молдавии начала оживать, так что данную сферу вновь можно оценивать с оптимизмом.
«Действующая власть создает информационный шум о том, что все хорошо. Разрыв в экономическом уровне Молдавии и других стран ЕС просто катастрофический. Мы не развиваемся, мы деградируем. Инвестиции сокращаются, бизнес уходит, даже местные вынуждены закрывать свои фирмы, поскольку продукция перестала быть конкурентоспособной», — заявил Пойсик.
По его словам, на сегодняшний день импорт Молдавии в 2,1 раза больше экспорта, страна лишилась восточного рынка, куда могла поставлять продукцию с высокой добавочной стоимостью. Вместо этого вырос экспорт в ЕС, однако на Запад отправляют примитивное сырье, продукцию из давальческого сырья или реэкспортированные украинские товары.
«На сегодняшний день предприятия, производящие продукцию с высокой добавочной стоимостью, аграрные и промышленные, они разорились. Это приводит к низким зарплатам, пропала потребность в научных кадрах. Если заводов нет, то нет необходимости и в вузах, которые могли бы готовить работников для промышленных областей. Имеющимся специалистам просто негде работать в Молдавии, покидают ее вместе с семьями», — отметил эксперт.
По его словам, трагедия в том, что власть не осознает опасности своей экономической политики. Пойсик уверен, что для восстановления экономики Молдавии понадобится немало лет и усилий.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.