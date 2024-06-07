Высадку десанта назвали среди целей крупнейших учений НАТО на Балтике

Учения Baltops 24 начались 5 июня 2024 года в литовском порту в Клайпеде. В этом году в них приняли участие более 50 кораблей различных классов и типов, 45 вертолетов и самолетов, а также 9 тыс. военных. Государства-участники Baltops 24 — 20 стран НАТО, в том числе Турция, США и Германия.