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Путин о работе правительства: мы петуха отправим в суп

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках ПМЭФ обсудил с модератором мероприятия политологом Сергеем Карагановым развитие экономической системы России. Караганов спросил главу государства, по какой модели развивается экономика страны, и сказал, что «правительство начало что-то делать только когда петух клюнул».

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«Мы петуха отправим в суп, потому что он курочек не топчет, зачем он нужен», — ответил модератору сессии Владимир Путин.

Сергей Караганов назвал авторитарный социальный капитализм идеальной для России экономической моделью. Владимир Путин в ответ сказал о необходимости следить за происходящим в других странах. Он добавил, что все государства находятся на разных этапах развития. По его словам, «голые схемы не работают» и нужно исходить из реалий.

Во время пленарной сессии Владимир Путин говорил, что темпы роста российской экономики превышают среднемировые, а доля рубля в операциях растет, приближаясь к 40%. Он также заявил о возобновлении индексации работающим пенсионерам с 2025 года и возможном появлении федерального инвестиционного налогового вычета.

Путин Владимир