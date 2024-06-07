Путин о работе правительства: мы петуха отправим в суп

«Мы петуха отправим в суп, потому что он курочек не топчет, зачем он нужен», — ответил модератору сессии Владимир Путин.
Сергей Караганов назвал авторитарный социальный капитализм идеальной для России экономической моделью. Владимир Путин в ответ сказал о необходимости следить за происходящим в других странах. Он добавил, что все государства находятся на разных этапах развития. По его словам, «голые схемы не работают» и нужно исходить из реалий.
Во время пленарной сессии Владимир Путин говорил, что темпы роста российской экономики превышают среднемировые, а доля рубля в операциях растет, приближаясь к 40%. Он также заявил о возобновлении индексации работающим пенсионерам с 2025 года и возможном появлении федерального инвестиционного налогового вычета.