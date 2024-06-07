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Выступление Владимира Путина на ПМЭФ. Фотогалерея

Ключевым событием Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стало сегодняшнее выступление на пленарной сессии президента России Владимира Путина.

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На пленарном заседании также выступили президент Боливии Луис Арсе и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагве. Модерировал сессию Петербургского международного экономического форума с участием президента Владимира Путина политолог Сергей Караганов.

Петербургский международный экономический форум в 2024 году проходит в Северной столице с 5 по 8 июня. Его главной темой в этом году стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Ожидается, что форум посетят свыше 18,5 тысяч гостей из 139 стран.