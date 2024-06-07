Выступление Владимира Путина на ПМЭФ. Фотогалерея

Петербургский международный экономический форум в 2024 году проходит в Северной столице с 5 по 8 июня. Его главной темой в этом году стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Ожидается, что форум посетят свыше 18,5 тысяч гостей из 139 стран.