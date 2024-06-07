Мэр Воронежа: строительство здания музея ВДВ завершено

Вадим Кстенин напомнил, что музей уникальный, не типовой. Здесь имеется сквозной проход от памятника до парка. Крыша облагорожена газоном и по ней проходят дорожки.
— По задумке это позволит сохранить площадь прогулочного пространства, — рассказал Вадим Юрьевич. — Такой комплекс городу, который по праву считается родиной «крылатой пехоты», безусловно, необходим. Предприняли все меры, чтобы здание не превратилось в многолетний долгострой. Выражаю личную благодарность Эдуарду Краснову, который подключился и вытянул стройку.
Строительство музея без помощи бизнесмена Эдуарда Краснова могло превратиться в затяжную «незавершенку». Подрядчик, на которого изначально возлагались большие надежды, к обещанной дате — августу 2023 года — объект не сдал, объясняя это проблемой с поставкой материалов. Власти города шли навстречу строителю: вносили изменения в контракт. Но организация так и не смогла довести все до ума из-за финансовых трудностей. С прежним подрядчиков администрации Воронежа пришлось прервать контракт и обложить организацию штрафом.
Новый исполнитель заказа за несколько месяцев закончил общестроительные и отделочные работы, а также благоустроил прилегающую территорию.
Вадим Кстенин рассказал, что на данный момент в помещениях ведется генеральная уборка, настройка закупленного ранее оборудования, необходимого для старта работы музея ВДВ. На прилегающей территории устанавливается видеонаблюдение, освещение и автополив.
— Помимо симулятора виртуальной реальности «Парашютист», на подземном этаже обустраиваются и другие интерактивные зоны — уже появилась зенитка. Смонтированы выставочные витрины, которые скоро будут заполнены экспонатами. Несмотря на все проблемы, с которыми пришлось побороться, музей должен стать знаковым и для патриотического воспитания молодежи, и для увековечивания подвига десантников. Особенно это важно сейчас, — резюмировал мэр Воронежа Вадим Кстенин.