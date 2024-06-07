Мэр Воронежа: строительство здания музея ВДВ завершено

Строительство музея без помощи бизнесмена Эдуарда Краснова могло превратиться в затяжную «незавершенку». Подрядчик, на которого изначально возлагались большие надежды, к обещанной дате — августу 2023 года — объект не сдал, объясняя это проблемой с поставкой материалов. Власти города шли навстречу строителю: вносили изменения в контракт. Но организация так и не смогла довести все до ума из-за финансовых трудностей. С прежним подрядчиков администрации Воронежа пришлось прервать контракт и обложить организацию штрафом.