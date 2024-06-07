Итоги выступления Владимира Путина на ПМЭФ в 2024 году

Президент предложил установить ставку в 5% по налогу на прибыль для российских IT-компаний до 2030 года и проработать дополнительные меры поддержки IT-компаний, включая госзакупки у стартапов. В планах также увеличение расходов на научные исследования как минимум до 2% ВВП для того, чтобы войти в число стран-лидеров по НИОКР в ближайшие шесть лет. Путин также отметил, что защита интеллектуальной собственности российских разработчиков должна быть обеспечена.