Итоги выступления Владимира Путина на ПМЭФ в 2024 году

Президент России выступил на пленарном заседании ПМЭФ, в своей речи он указал на достижения экономики, существующие проблемы и обозначил ориентиры на будущее. Модератором на мероприятии выступил политолог и заслуженный профессор ВШЭ Сергей Караганов. Также в качестве спикеров участвовали президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.
Технологическое развитие
Россия демонстрирует высокий уровень готовности к технологическим преобразованиям, мы видим, как уже изменился наш финансовый сектор, электронная торговля, сфера транспортных услуг, система государственного управления. Владимир Путин отметил взрывной технологический рост в мире, который меняет все сферы жизни и подчеркивает готовность РФ предлагать другим странам полноформатное технологическое партнерство полного цикла. Президент также заявил, что Россия обогнала Японию и Германию по объему экономики, но для дальнейшего стабильного роста необходимо продолжать усилия. Одной из мер поддержки технологических компаний является введение компенсации затрат на первичное размещение акций для малых технологических компаний.
Путин отметил необходимость обновления образовательных программ и подготовки специалистов для авиа, судостроения, ОПК и фармацевтики. Также он подчеркнул важность продления национального проекта по повышению производительности труда в России.
Президент предложил установить ставку в 5% по налогу на прибыль для российских IT-компаний до 2030 года и проработать дополнительные меры поддержки IT-компаний, включая госзакупки у стартапов. В планах также увеличение расходов на научные исследования как минимум до 2% ВВП для того, чтобы войти в число стран-лидеров по НИОКР в ближайшие шесть лет. Путин также отметил, что защита интеллектуальной собственности российских разработчиков должна быть обеспечена.
Военная сфера
Президент России подчеркнул необходимость технологического обновления военной сферы России и поддержания высокого темпа этого процесса.
Путин выразил благодарность бизнесу за поддержку участников СВО.
Экономика и торговля
Путин заявил, что Россия остается ключевым участником мировой торговли, несмотря на препятствия и нелегитимные санкции. Он отметил, что три четверти товарооборота РФ приходится на дружественные государства. Президент поставил задачу к 2030 году нарастить несырьевой экспорт страны на две трети, при этом обеспечивать стабильно высокие темпы и качество роста экономики на долгосрочную перспективу.
Путин подчеркнул необходимость сокращения доли импорта в экономике России до 17% за счет развития собственного производства.
Также глава государства сообщил, что потребление мяса в России вдвое превышает средний мировой показатель.
Финансовая система и банки
Владимир Путин отметил, что доверие к западным платежным системам было подорвано самими странами Запада, и доля расчетов в «токсичных» валютах за российский экспорт сократилась вдвое, а доля рубля в операциях приближается к 40%.
Россия будет увеличивать расчеты в национальных валютах с другими странами.
Президент призвал Сбер и ВТБ не «высасывать как пылесос» деньги из других банков благодаря высоким депозитам.
Арктика и Северный морской путь
Путин назвал развитие Восточного полигона железных дорог одной из главных задач для России. Провозная способность Восточного полигона должна вырасти до 210 млн тонн к 2030 году.
В прошлом году по Севморпути прошло 36 млн тонн грузов, и в перспективе грузооборот может превысить 150 млн тонн.
Для развития арктической инфраструктуры в Госсовете России будет создана комиссия по развитию Арктики и Северного морского пути.
Важно концентрировать ресурсы на перспективных точках роста. Мастер-планы для регионов Дальнего Востока и Арктики предусматривают устранение различных ограничений, строительство и ремонт дорог, развитие инфраструктуры. Правительство выделяет бюджетные кредиты для мощного и долгосрочного развития регионов.
Социальная сфера и занятость
Путин отметил, что работа вузов, колледжей и техникумов в России будет оцениваться на основе востребованности выпускников и их зарплат.
Путин предложил со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. С 1 февраля 2025 года и далее пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но тем, кто продолжает работать.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет привязан к медианной зарплате, с 2025 года составит 48% медианной зарплаты и достигнет 22 тысячи рублей, затем соотношение будет расти, сообщил Владимир Путин.
С 1 июля текущего года начнутся дополнительные программы льготной семейной ипотеки. Путин также предложил предоставить семьям с двумя детьми ипотеку в малых городах по ставке в 6%, если хотя бы один из детей не достиг 18 лет.
Региональное развитие
Путин сообщил, что объем выдачи инфраструктурных кредитов регионам РФ из федерального бюджета до 2030 года составит 2,5 трлн рублей.
Россия начала списывать две трети ранее выданных регионам бюджетных кредитов, эти средства направят на модернизацию транспорта, расселение аварийного жилья, строительство дорог и улучшение других условий жизни населения.
Также Владимир Путин сообщил, что правительство обсуждает планы переноса головных офисов крупнейших компаний России в регионы, идея заслуживает внимания, но требует проработки.
Путин поставил задачу вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемые земли в России.
Политика и международные отношения
Президент РФ Владимир Путин видит гонку между странами за укрепление суверенитета и попытки гегемонов сохранить свою роль.
БРИКС имеет большой потенциал в присоединении новых стран-участниц, Россия приветствует это и будет всячески поддерживать. Также страны БРИКС работают над созданием своей платежной инфраструктуры, независимой от Запада.
Россия готова по-новому выстраивать сотрудничество с другими странами, в основе которого будет технологическое партнерство полного цикла — включая локализацию производств и подготовку кадров.
Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает баланс интересов всех стран в ЕАЭС.
Малый и средний бизнес
Президент отметил, что будут предлагаться новые меры поддержки малых и средних предприятий.
Он пообещал нарастить возможности программы «Фабрика проектного финансирования» института развития ВЭБ.РФ.
Также нужно предусмотреть дополнительные ресурсы для возмещения инвестиционного налогового вычета регионам.
Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность применения налогового вычета не только для компаний, но и для групп компаний. Он также предложил установить федеральный инвестиционный налоговый вычет и обсудить его параметры с деловыми объединениями. В каждом регионе будет сформирована универсальная инвестиционная система с понятным алгоритмом для бизнеса.
Президент призвал ускорить принятие законопроектов по государственно-частному партнерству в сфере космоса.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Путин отметил, что сектор ЖКХ обладает колоссальным потенциалом, и нужно строить больше комфортного и доступного жилья в России.
Туризм
Путин назвал развитие внутреннего туризма одним из приоритетов долгосрочной стратегии. Президент пообещал создание комфортных и доступных условий для путешествий по России. Доля туристической отрасли за шесть лет должна увеличиться до 5% ВВП.
Спецоперация
Владимир Путин отметил, что в этом году свыше 160 тысяч человек подписали контракты для участия в специальной военной операции. Глава государства также заявил, что для достижения побед ы не требуется ядерное оружие, когда есть русский характер, который заменяет любые виды вооружений. Президент указал, что Европе беззащитна перед ядерными ударами, в отличие от РФ и США.
Российский президент сообщил, что с начала 2024 года ВС РФ освободили 47 населенных пунктов и 880 квадратных километров территории. Он высоко оценил работу оборонного комплекса России, который демонстрирует высокую эффективность и превосходит возможности противника.
Путин призвал лишний раз не упоминать всуе возможность ядерной войны. Он выразил мнение, что авианосцы имеют смысл как инструмент геополитики, но подчеркнул, что у России имеются гиперзвуковые средства для их поражения.
Российский лидер отметил, что власть на Украине узурпирована, однако Москва готова вести мирные переговоры на тех условиях, о которых договаривались, в Минске и Стамбуле, а «не на каких-то придумках».
Также президент упомянул, что Киев будет снижать мобилизационный возраст, по условиям выдвинутым Соединенными Штатами.
Диана Тачаева