В Молдавии заявили, что выполнили все рекомендации ЕК для вступления в ЕС

Постоянные представители стран Евросоюза на заседании COREPER в пятницу согласовали рекомендацию по началу переговоров с Украиной и Молдавией о членстве в ЕС, об этом сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Ана Писонеро.
«Молдавия уверенно движется к официальному началу переговоров о вступлении в ЕС. Сегодня… Молдавию признали выполнившей три последние рекомендации Европейской комиссии», — написала Герасимова на своей странице в соцсети Facebook*.
По ее словам, следующим шагом страны-члены ЕС должны утвердить рамки переговоров и созвать первую межправительственную конференцию.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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