Путин заявил, что США задолжали мировой экономике $54,3 трлн

Кроме того, глава российского государства отметил, что фундаментальные основания экономики Соединенных Штатов сейчас «потрескивают». «Объемы американской экономики сокращаются, а их фундаментальные основания время от времени потрескивают. Имею в виду не только их долг, который зашкаливает, но и то, что они не всегда справляются с заданными для себя целями по инфляции. Вот у них заданные цели по инфляции в 2%, а они вылетают, как вот совсем недавно было в период пандемии, за 7,8%, что подрывает доверие к американской экономике. А чем же она обеспечена, если она еще и сокращается? Ничем, и это проблема, это безусловная проблема для всех держателей долларовой массы», — подчеркнул Путин.