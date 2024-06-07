Путин заявил, что США задолжали мировой экономике $54,3 трлн

«Соединенные Штаты эксплуатируют свое монопольное положение на мировом финансовом рынке. На этой эксплуатации они серьезно зарабатывают. По данным, которые есть в открытом доступе, Соединенные Штаты, условно, задолжали мировой экономике $54,3 триллиона», — сказал Путин.
Путин: доверие к западным платежным системам основательно подорвано.
Он также заявил, что США потребляют на $1 трлн в год больше, чем производят. По его словам, это является «неоколониализмом в его современном издании».
Путин также напомнил, как в период пандемии США и ЕС напечатали огромное количество денег и стали скупать товары по всему миру, из-за чего подскочила продовольственная инфляция.
Кроме того, глава российского государства отметил, что фундаментальные основания экономики Соединенных Штатов сейчас «потрескивают». «Объемы американской экономики сокращаются, а их фундаментальные основания время от времени потрескивают. Имею в виду не только их долг, который зашкаливает, но и то, что они не всегда справляются с заданными для себя целями по инфляции. Вот у них заданные цели по инфляции в 2%, а они вылетают, как вот совсем недавно было в период пандемии, за 7,8%, что подрывает доверие к американской экономике. А чем же она обеспечена, если она еще и сокращается? Ничем, и это проблема, это безусловная проблема для всех держателей долларовой массы», — подчеркнул Путин.