Путин после вопроса об идеологии напомнил о развале Советского Союза

Так, модератор Сергей Караганов спросил у главы государства, почему российские власти «боятся ввести жесткую государственную идеологию для всех тех, кто хочет и готов служить государству и обществу». Путин в ответ заявил, что «мы ничего не боимся», однако напомнил о положении Конституции, где сказано, что господствующей идеологии в России быть не может.