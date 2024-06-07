США не исключили увеличения ядерного арсенала в будущем

«Без изменения траектории в [ядерных] арсеналах наших противников мы в последующие годы можем подойти к точке, когда нам потребуется увеличение числа [ядерных вооружений]. Нам надо быть полностью готовыми воплотить это в жизнь, если президент [США] примет такое решение. Если этот день настанет, это будет означать, что для сдерживания наших противников и защиты американцев, а также наших партнеров и союзников нужно больше ядерных вооружений», — сказал он, выступая на ежегодном заседании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями.