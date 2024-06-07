США не исключили увеличения ядерного арсенала в будущем

«Без изменения траектории в [ядерных] арсеналах наших противников мы в последующие годы можем подойти к точке, когда нам потребуется увеличение числа [ядерных вооружений]. Нам надо быть полностью готовыми воплотить это в жизнь, если президент [США] примет такое решение. Если этот день настанет, это будет означать, что для сдерживания наших противников и защиты американцев, а также наших партнеров и союзников нужно больше ядерных вооружений», — сказал он, выступая на ежегодном заседании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями.
Вадди отметил, что Соединенным Штатам «нет нужды увеличивать свои ядерные силы с тем, чтобы сравняться или превзойти всех противников вместе взятых», чтобы успешно их сдерживать. Он добавил, что Вашингтон уже «предпринимает разумные шаги» по изменению возможностей своих ядерных сил.
По утверждению представителя Белого дома, США «не будут разрабатывать излучающие радиацию крылатые ракеты с ядерной силовой установкой», а также ядерное оружие, предназначенное для размещения в космосе.
Ранее президент США Джо Байден подписал новые указания относительно условий применения Соединенными Штатами ядерного оружия, в них подчеркивается необходимость учитывать рост и разнообразие ядерного арсенала КНР, а также необходимость сдерживания России, КНР и Северной Кореи одновременно.