Глава комитета НАТО заявил о неразумности приема Украины в альянс

«Если бы мы позволили ей вступить в альянс, то нам пришлось бы задействовать пятую статью (о коллективной обороне. — Ред.), и НАТО оказалась бы в состоянии войны с Россией», — сказал он, добавив, что в альянсе «считают такой шаг неразумным и Украине об этом известно».
Бауэр подчеркнул, что по этой причине решения о вступлении Украины в альянс ждать не стоит, а обсуждения на предстоящем саммите в Вашингтоне не будут затрагивать соответствующие сроки и условия. Кроме того, он указал, что НАТО не имеет войск на территории Украины и не планирует отправлять их туда. При этом если отдельный член альянса пожелает это сделать, то вопрос будет выноситься на обсуждение всего блока.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс не планирует отправлять своих военных на Украину и развертывать там силы. По его словам, в данный момент НАТО концентрируется больше на финансовой поддержке Украины.
5 июня министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не собирается отправлять своих военных на Украину. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь также исключил отправку французских военнослужащих в зону конфликта.
При этом 28 мая МИД Польши Радослав Сикорский не исключил возможности отправки войск страны на Украину. Он пояснил, что сейчас у Варшавы таких планов нет, однако в будущем такой вариант развития событий не отбрасывается.
Ранее, 26 мая, немецкий журнал Der Spiegel заявил, что страны Балтии и Польша выразили готовность ввести войска на Украину в случае еще более серьезных успехов российских сил. До этого, 22 мая, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ввод войск западных стран на Украину приведет к новой мировой войне.
Чаще всего с заявлениями об отправке западных войск на Украину выступает президент Франции Эммануэль Макрон. Однако в ряде стран, включая США, Германию и Великобританию, его слова не нашли поддержки. Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.