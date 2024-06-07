Глава комитета НАТО заявил о неразумности приема Украины в альянс

Бауэр подчеркнул, что по этой причине решения о вступлении Украины в альянс ждать не стоит, а обсуждения на предстоящем саммите в Вашингтоне не будут затрагивать соответствующие сроки и условия. Кроме того, он указал, что НАТО не имеет войск на территории Украины и не планирует отправлять их туда. При этом если отдельный член альянса пожелает это сделать, то вопрос будет выноситься на обсуждение всего блока.