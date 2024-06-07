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Украинских полицейских и спасателей забронировали от мобилизации

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о бронировании от мобилизации 90% сотрудников Госслужбы по ЧС и полиции. Ранее в Раде сообщали, что Кабмин Украины решил давать бронь от мобилизации лишь половине сотрудников Госслужбы по ЧС (ГСЧС), что по мнению украинских парламентариев могло отразиться на ситуации с безопасностью в стране.

Источник: © РИА Новости

«Принято согласованное решение о бронировании 90% личного состава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Нацполиции», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Клименко.

Как подчеркнул Клименко, среди спасателей забронированы все сотрудники, задействованные в подразделениях оперативного реагирования, такие как пожарные, саперы и других аналогичных подразделениях.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника», через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой «вручения» повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.

В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.