Украинских полицейских и спасателей забронировали от мобилизации

«Принято согласованное решение о бронировании 90% личного состава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Нацполиции», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Клименко.
Как подчеркнул Клименко, среди спасателей забронированы все сотрудники, задействованные в подразделениях оперативного реагирования, такие как пожарные, саперы и других аналогичных подразделениях.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника», через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой «вручения» повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.