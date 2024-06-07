Орбан заявил, что страны Запада намеренно стремятся к обострению конфликта на Украине

Он отметил, что в руководстве Евросоюза и НАТО полагают, будто Россию можно победить военным путем, и готовятся вступить с ней в прямой конфликт. «Под давлением со стороны Америки они движутся к эскалации военных действий. Это военный психоз, источник которого находится в двух местах — Брюсселе и Вашингтоне, и поэтому и там, и там нужны перемены», — сказал премьер, напомнив о начавшихся выборах в Европарламент и предстоящих в ноябре выборах президента США.