Орбан заявил, что страны Запада намеренно стремятся к обострению конфликта на Украине

«Мы находимся в нескольких сантиметрах от прямого столкновения» с Россией, заявил глава правительства. По его словам, «еще немного, и американские и западноевропейские войска появятся на линии фронта».
Отвечая на вопрос ведущего, неужели западные лидеры этого не видят, Орбан сказал: «Дело не в том, что они этого не видят, они этого хотят».
Он отметил, что в руководстве Евросоюза и НАТО полагают, будто Россию можно победить военным путем, и готовятся вступить с ней в прямой конфликт. «Под давлением со стороны Америки они движутся к эскалации военных действий. Это военный психоз, источник которого находится в двух местах — Брюсселе и Вашингтоне, и поэтому и там, и там нужны перемены», — сказал премьер, напомнив о начавшихся выборах в Европарламент и предстоящих в ноябре выборах президента США.
«Каждая война является результатом человеческого решения. Мы знаем, кто те люди, которые могут принимать такие решения: президент Соединенных Штатов и лидеры крупнейших европейских стран. Если они решат прекратить войну, то она может закончиться», — подчеркнул Орбан. По его мнению, «если бы сегодня европейские лидеры захотели установить мир, то перемирие [на Украине] было бы заключено в течение 24 часов».