Макрон заявил об отсутствии у Франции прямого конфликта с Россией

«Мы не находимся в состоянии войны с Россией и намерены не допускать эскалации», — сказал политик.
Также он отметил, что Киев может рассчитывать на долгосрочную поддержку Парижа.
«В своей борьбе Украина знает, что может рассчитывать на нашу долгосрочную поддержку настолько долго и интенсивно, насколько это необходимо», — заверил Макрон.
6 июня Макрон разрешил совершать удары по РФ французскими ракетами. Он уточнил, что целями могут быть только точки, из которых производился запуск российских ракет. Также французские военные начнут подготовку украинских летчиков и до конца текущего года Париж передаст истребители Mirage 2000−5.
После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления Макрона являются провокационными.
Отвечая на вопрос «Известий» о том, может ли Москва в ответ разрешить удары по французским объектам, официальный представитель Кремля рекомендовал переслушать недавний комментарий по теме президента России Владимира Путина.
28 мая глава государства призвал страны НАТО подумать, «с чем они играют» в конфликте с Россией. Он отметил, что страны Североатлантического альянса должны помнить о своей небольшой территории с плотным населением.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.