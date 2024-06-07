Макрон заявил об отсутствии у Франции прямого конфликта с Россией

Франция не находится в состоянии прямого конфликта с Россией, кроме того, Париж не намерен допускать эскалации в украинском конфликте. Об этом 7 июня заявил французский лидер Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Елисейском дворце, сообщил телеканал BFM.TV.