Макрон хочет создать коалицию для отправки военных инструкторов на Украину

«По поводу французских инструкторов на украинской земле… Это законная просьба… В интересах эффективности мы намерены создать коалицию, и некоторые наши партнеры уже дали свое согласие… Мы собираемся использовать ближайшие дни для завершения создания как можно более широкой коалиции», — заявил в пятницу Макрон в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, трансляцию которой вел Елисейский дворец на своем YouTube-канале.
Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, «многие страны» согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. В четверг французский премьер-министр Габриэль Атталь заявил, что Франция не планирует направлять своих военных на Украину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России «стратегического поражения» Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют «достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт», это «абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет».