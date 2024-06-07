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Bloomberg: Столтенберг может отказаться от идеи создания пятилетнего фонда помощи Украине

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может отказаться от планов по созданию фонда помощи Украине объемом €100 млрд за счет взносов стран альянса в следующие пять лет, сообщает агентство Bloomberg. По данным агентства, новое предложение предусматривает общие расходы государств альянса на помощь киевским властям в размере €40 млрд в год.

Источник: AFP 2023

По его сведениям, новое предложение, которое может получить поддержку в ходе встречи глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе на следующей неделе, предусматривает общие расходы государств альянса на помощь киевским властям в размере €40 млрд в год.

Издание также указывает, что Турция призвала союзников по НАТО избегать того, чтобы любая координация помощи «создавала впечатление более активной вовлеченности альянса в конфликт».

По данным агентства, новое предложение подразумевает, что процент отчислений той или иной страны будет зависеть от размера ВВП. Данные об общих тратах, вероятно, будут публиковаться в ежегодном докладе. Отчисления США, как ожидается, будут составлять половину от упомянутой суммы, оставшаяся часть будет распределяться между другими странами альянса.

Предложение, указывает агентство, пользуется широкой поддержкой членов Североатлантического альянса. Вместе с тем Венгрия настаивает на возможности отказаться от увеличения размера помощи киевским властям.

30 апреля Столтенберг официально направил членам альянса предложение собрать за пять лет в специальный фонд €100 млрд на военную помощь Украине. В начале апреля агентство Bloomberg сообщало, что эти средства должны быть переданы Киеву в рамках пакетных соглашений, которые лидерам стран альянса предстоит подписать на саммите блока 9—11 июля в Вашингтоне. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что помощь Запада лишь затягивает конфликт на Украине и не меняет ситуацию на поле боя.

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