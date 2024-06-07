Bloomberg: Столтенберг может отказаться от идеи создания пятилетнего фонда помощи Украине

30 апреля Столтенберг официально направил членам альянса предложение собрать за пять лет в специальный фонд €100 млрд на военную помощь Украине. В начале апреля агентство Bloomberg сообщало, что эти средства должны быть переданы Киеву в рамках пакетных соглашений, которые лидерам стран альянса предстоит подписать на саммите блока 9—11 июля в Вашингтоне. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что помощь Запада лишь затягивает конфликт на Украине и не меняет ситуацию на поле боя.