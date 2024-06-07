Bloomberg: Столтенберг может отказаться от идеи создания пятилетнего фонда помощи Украине

По его сведениям, новое предложение, которое может получить поддержку в ходе встречи глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе на следующей неделе, предусматривает общие расходы государств альянса на помощь киевским властям в размере €40 млрд в год.
Издание также указывает, что Турция призвала союзников по НАТО избегать того, чтобы любая координация помощи «создавала впечатление более активной вовлеченности альянса в конфликт».
По данным агентства, новое предложение подразумевает, что процент отчислений той или иной страны будет зависеть от размера ВВП. Данные об общих тратах, вероятно, будут публиковаться в ежегодном докладе. Отчисления США, как ожидается, будут составлять половину от упомянутой суммы, оставшаяся часть будет распределяться между другими странами альянса.
Предложение, указывает агентство, пользуется широкой поддержкой членов Североатлантического альянса. Вместе с тем Венгрия настаивает на возможности отказаться от увеличения размера помощи киевским властям.
30 апреля Столтенберг официально направил членам альянса предложение собрать за пять лет в специальный фонд €100 млрд на военную помощь Украине. В начале апреля агентство Bloomberg сообщало, что эти средства должны быть переданы Киеву в рамках пакетных соглашений, которые лидерам стран альянса предстоит подписать на саммите блока