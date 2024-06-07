В Белом доме готовятся к ядерному противостоянию в новом виде

Спецпомощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди в пятницу выступил с программной речью на ежегодном собрании Ассоциации по контролю над вооружениями (Вашингтон). Значительную ее часть он посвятил противостоянию США c тремя основными и одним «дополнительным» «противниками» (чиновник использовал английское слово «adversaries») — Россией, Китаем и Северной Кореей, а также Ираном.
«Россия, КНР и КНДР расширяют и диверсифицируют свои ядерные арсеналы ударными темпами, практически не проявляя интереса к контролю над вооружениями. Эти три страны вместе с Ираном всё активнее сотрудничают и координируют свои действия, угрожая США, нашим союзникам и партнерам», — заявил Пранай Вадди. По его словам, в Белом доме пришли к выводу, что «наступила новая эра соперничества», и США нужны «новые стратегии и решения». США, как следует из выступления чиновника, должны быть в состоянии одновременно сдерживать РФ, Китай и Северную Корею. Ранее в Белом доме говорили о необходимости одновременного сдерживания России и Китая. Теперь к ним добавились КНДР и фактически через запятую Иран (у которого хоть и нет ядерного оружия, но могут возникнуть, как следует из речи Праная Вадди, планы его обретения).
Получается не «ось зла», как было у Джорджа Буша-младшего, а своего рода «квадрат зла».
В своем выступлении Пранай Вадди делал упор на то, что США были настроены на сотрудничество с другими ядерными державами в сфере контроля над вооружениями, нераспространения оружия массового уничтожения и безопасного развития мирного атома, однако другие (перечисленные выше) страны показали себя не столь ответственными. Коллеги Праная Вадди из России и Китая наверняка бы с этим поспорили (и припомнили бы выход США из «иранской ядерной сделки» и договора по ПРО, а также некоторые другие неконструктивные шаги), но их на сцене не было.
Как подчеркнул далее представитель Белого дома, если власти США примут решение об увеличении своего ядерного арсенала, от чего они на протяжении многих лет отказывались, то виноваты в этом будут все те же Россия, Китай и Северная Корея. «Без изменения траектории в ядерных арсеналах наших противников мы в последующие годы можем подойти к точке, когда нам потребуется увеличение числа ядерных вооружений. Нам надо быть полностью готовыми воплотить это в жизнь, если президент США примет такое решение. Если этот день настанет, это будет означать, что для сдерживания наших противников и защиты американцев, а также наших партнеров и союзников нам нужно больше ядерных вооружений», — объявил он.
По оценкам Федерации американских ученых, США на данный момент обладают 5044 ядерными боеголовками. У России их якобы 5580, у Китая 500, у Северной Кореи 50.
При этом в Пентагоне полагают, что китайский арсенал может к 2035 году вырасти до 1,5 тыс. единиц.
По словам Праная Вадди, если администрация США примет решение о наращивании своего ядерного арсенала, это не обязательно будет означать стремление к выходу на суммарные показатели их «противников». При этом из речи следовало: по мнению нынешней администрации, готовность США увеличить свой ядерный потенциал может убедить Москву и Вашингтон в целесообразности переговоров о контроле над вооружениями. «Реальность такова, что дальнейшее расширение наших вооружений и боеготовности невероятно важно для возрождения контроля над стратегическими вооружениями. Это будет стимулировать Россию и КНР к участию в контроле над вооружениями, поскольку они поймут, что соперничество должно быть управляемым», — предположил он.
Власти США, продолжил чиновник, заинтересованы в выработке новых договоренности, которые пришли бы на смену истекающему в начале 2026 года российско-американскому Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). При этом представитель Белого дома дал понять, что США надеются таким образом «ограничить ядерные силы противника и повлиять на них», с тем чтобы «снизить ядерные угрозы для США, а также американских союзников и партнеров». «Без сомнения, тип ограничений, о которых мы сможем договориться с Россией, будет зависеть от размера и масштаба наращивания ядерного потенциала КНР и потребностей США в сдерживании по отношению к Пекину», — уточнил он.
По словам Праная Вадди, до истечения срока действия ДСНВ США будут придерживаться предписанных этим договором количественных потолков — если Россия будет поступать так же. Однако США, как отметил он далее, готовятся к тому, что ДСНВ истечет «без замены». Нежелание Москвы и Пекина вступать в переговоры с Вашингтоном о контроле над вооружениями заставляют США и их союзников, по словам Праная Вадди, «готовиться к миру, в котором ядерное соперничество не будет иметь количественных ограничений».
Как ранее неоднократно поясняли российские официальные лица, Москва будет готова вернуться к переговорам с Вашингтоном по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, только если он откажется «от курса на подрыв безопасности России» и продемонстрирует «реальную готовность к комплексной работе с акцентом на устранении первопричин созданных американцами фундаментальных противоречий». В Пекине же не видят смысла вступать сейчас в переговорный процесс с Вашингтоном по контролю над ядерными вооружениями из-за огромной разницы в потенциалах сторон и конфронтационной политики в отношении Китая со стороны США.