В Белом доме готовятся к ядерному противостоянию в новом виде

Как подчеркнул далее представитель Белого дома, если власти США примут решение об увеличении своего ядерного арсенала, от чего они на протяжении многих лет отказывались, то виноваты в этом будут все те же Россия, Китай и Северная Корея. «Без изменения траектории в ядерных арсеналах наших противников мы в последующие годы можем подойти к точке, когда нам потребуется увеличение числа ядерных вооружений. Нам надо быть полностью готовыми воплотить это в жизнь, если президент США примет такое решение. Если этот день настанет, это будет означать, что для сдерживания наших противников и защиты американцев, а также наших партнеров и союзников нам нужно больше ядерных вооружений», — объявил он.