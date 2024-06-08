В Москве назвали удары ВСУ по Луганску и Садовому терактами режима Зеленского

Вечером в этот же день губернатор Владимир Сальдо заявил, что армия Украины нанесла удар по селу Садовому в Херсонской области. Изначально он рассказал о 19 жертвах удара и о пяти пострадавших. Спустя некоторое время стало известно, что число погибших достигло 22.