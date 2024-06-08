Байден уведомил Конгресс, что 80 тыс. военных США находятся в Европе в составе сил НАТО

«Около 80 тыс. военнослужащих ВС США направлены или дислоцированы в странах НАТО в Европе, в том числе для воодушевления наших союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии», — утверждал американский лидер. В прошлом году в аналогичном уведомлении глава государства также указывал, что в странах НАТО развернуты 80 тыс. американских военнослужащих. Как следует из документа, 576 американцев входят в состав Международных сил безопасности в Косове под эгидой НАТО.
Байден уточнил, что в Саудовской Аравии находятся около 2 320 американских военных, в Иордании — 3 813, в Ливане — 75. Согласно документу, в Нигере около 700 военных США. Пентагон в настоящее время осуществляет их вывод, который будет завершен в течение «нескольких месяцев», сообщил американский лидер.
В документе не уточняется численность контингентов США в Ираке и Сирии. Утверждается, что «в стратегически важных точках Сирии сохраняется небольшое присутствие ВС США».
Байден также сообщил о том, что в тюрьме на базе ВМС США в Гуантанамо (Куба) находятся 30 узников.