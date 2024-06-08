Байден уведомил Конгресс, что 80 тыс. военных США находятся в Европе в составе сил НАТО

«Около 80 тыс. военнослужащих ВС США направлены или дислоцированы в странах НАТО в Европе, в том числе для воодушевления наших союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии», — утверждал американский лидер. В прошлом году в аналогичном уведомлении глава государства также указывал, что в странах НАТО развернуты 80 тыс. американских военнослужащих. Как следует из документа, 576 американцев входят в состав Международных сил безопасности в Косове под эгидой НАТО.