Посольство КНР заявило, что США подрывают режим ядерного разоружения

Там также заверили, что Пекин поддерживает ядерный арсенал на минимально необходимом уровне, не намерен применять атомные боезаряды первым и вести гонку вооружений. «Китай следует политике неприменения первым ядерных вооружений, а также взял на себя обязательство не использовать ядерные вооружения против государств, не обладающих ядерным оружием, и безъядерных зон. Китай всегда поддерживает свой ядерный потенциал на минимальном уровне, требующемся для обеспечения национальной безопасности. Мы никогда не ведем никакие формы гонки вооружений. Никакая страна не будет чувствовать, что ей угрожают ядерные вооружения Китая, если она не применит ядерные вооружения против Китая», — заявил представитель посольства.