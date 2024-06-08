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США заключили контракт на производство поставляемых Украине БТР Stryker

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. США заключили контракт с американской оборонно-промышленной компанией General Dynamics на производство поставляемых Украине БТР Stryker объемом почти 66 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне.

Источник: AP 2023

«Компания General Dynamics Land Systems получила контракт с фиксированной ценой 65,9 миллиона долларов на производство транспортных средств Stryker Double V-Hull A1», — указано в сообщении ведомства.

Как уточняется, выполнение контракта рассчитано до 31 декабря 2026 года, сделку заключило контрактное командование армии США.

Согласно обновленному 7 июня перечню военной помощи Украине, США передали ВСУ 189 БТР Stryker. Поставки осуществляются из запасов американской армии, после чего Пентагон заключает контракты с предприятиями военно-промышленного комплекса страны для их пополнения.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

НАТО