Молдавские власти закрыли пять оппозиционных телеканалов

В Молдавии закрыли пять телеканалов, предоставлявших эфир представителям оппозиции, сообщает правозащитная организация Stop Media Ban.
Соответствующее решение привело к увольнению более 500 журналистов и технических работников.
По словам главы организации, телеведущей Людмилы Бельченковой, эта волна безработицы еще больше усугубляет и без того сложную экономическую ситуацию в стране, где возможности трудоустройства в медиаиндустрии очень ограничены.
Бельченкова подчеркнула, что это решение, как и недавний запрет властей на 13 независимых телеканалов и нескольких десятков оппозиционных порталов, оказал разрушительное воздействие на рынок труда в сфере СМИ.
Ранее в Молдавии отозвали лицензии у трех телекомпаний за поддержку оппозиции. Речь идет про телекомпании ООО «Телесистем ТВ», ООО Archidoc Group и ООО «Телестар Медиа», которые предоставляли слово оппозиции.
Им принадлежали пять телеканалов — Первый в Молдове, Accent TV, Оризонт ТВ, Канал 2 и Канал 3.