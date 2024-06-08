Макрон назвал обвинения против арестованного в Москве француза пропагандой

По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения «в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации». Сам Винатье принес извинения за то, что не зарегистрировался в качестве иностранного агента, и признал вину.