Путин предложил расширить семейную ипотеку: условия, кто может взять

В России с июля 2024 года стартует программа по ипотеке для семей, которые хотят приобрести жилье или живут в малых городах страны. Для них ставка по ипотеке составит 6%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Кто и как может получить кредит по льготной ставке по программе «Семейная ипотека» — в материале URA.RU.