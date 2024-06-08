Путин предложил расширить семейную ипотеку: условия, кто может взять

В регионах можно получить не более шести миллионов рублей на покупку квартиры.
В России с июля 2024 года стартует программа по ипотеке для семей, которые хотят приобрести жилье или живут в малых городах страны. Для них ставка по ипотеке составит 6%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Кто и как может получить кредит по льготной ставке по программе «Семейная ипотека» — в материале URA.RU.
Кто может оформить жилищный кредит по программе
Кредит могут оформить:
- Семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети, по льготной ставке до 6%;
- Семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью; Родители усыновленных детей.
Российские семьи с детьми могут получить кредит до 30 лет на покупку жилья по ставке до 6%. Максимальная сумма кредита составляет 12 миллионов рублей, а в других регионах — до шести миллионов.
Какое жилье можно купить по программе «Семейная ипотека»
Программой «Семейная ипотека» можно воспользоваться для покупки жилья в новостройке, на вторичном рынке или для приобретения частного дома с земельным участком. Продавцом должно выступать юридическое лицо, также кредит можно использовать для строительства индивидуального жилого дома или покупки земельного участка с дальнейшим строительством на нем.
Важно, что работы должны проводиться по официальному договору подряда с юридическим лицом или ИП. Программа позволяет купить жилье и на вторичном рынке, но только в Дальневосточном федеральном округе.
Кому семейная ипотека доступна до 1 июля 2024 года
До 1 июля 2024 года ипотека доступна семьям с двумя и более несовершеннолетними семьи, также семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок. Кредит можно оформить по ставке не выше 6% на покупку жилья в новостройке или для строительства жилого дома. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости квартиры.
Когда появилась программа, что менялось
Программа льготной ипотеки появилась в 2018 году. Срок действия нынешней программы истекает 1 июля 2024 года, но в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил продлить господдержку до 2030 года.
При этом прежняя ставка сохранилась лишь для семей с детьми до шести лет включительно. Ранее Минфин предлагал повысить ставку по семейной ипотеке для семей с двумя детьми старше шести лет до 12%.