В ФРГ заявили о загрязнении поставляемой Киевом продукции опасными химикатами

«Производство продуктов питания и кормов в Украине не соответствует тем же санитарным и экологическим требованиям, что и в странах ЕС. (…) Средства защиты растений, которые давно запрещены в Европейском Союзе, продолжают использоваться на Украине. Украина является одним из крупнейших в мире импортеров этих химикатов. Из-за высоких цен на фирменные средства защиты растений часто используются контрафактные или иностранные пестициды с неизвестным химическим составом и свойствами», — пишут авторы письма.