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Главу МИД Британии Кэмерона разыграли пранкеры

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон принял звонок неизвестного лица, представившегося бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Об этом 7 июня сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление британского дипведомства.

Источник: AP 2023

«На экране появился человек, похожий на Порошенко, однако вскоре Кэмерон заподозрил, что имеет дело с мошенниками. Глава МИДа перестал отвечать, когда пранкер попросил его дать контактные данные других людей», — говорится к тексте документа, который приводит агентство.

Отмечается, что после проведенного расследования в дипведомстве подтвердили, что полученные сообщения и звонок были сфальсифицированы.

Британский МИД решил публично сообщить об инциденте, «на тот случай, если видео с министром иностранных дел будет подвергнуто манипуляциям и впоследствии использовано, а также чтобы другие знали о таком риске».

Ранее, 2 апреля, пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) пообщались от имени «высокопоставленного африканского политика» с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

Бах рассказал, что на уровне МОК существует специальная наблюдательная комиссия, которая в сотрудничестве с некой независимой компанией отслеживает публичные заявления спортсменов в интернете и СМИ. В том случае, если они показывают поддержку российского правительства, им запрещают принимать участие в Олимпийских играх.