Главу МИД Британии Кэмерона разыграли пранкеры

Бах рассказал, что на уровне МОК существует специальная наблюдательная комиссия, которая в сотрудничестве с некой независимой компанией отслеживает публичные заявления спортсменов в интернете и СМИ. В том случае, если они показывают поддержку российского правительства, им запрещают принимать участие в Олимпийских играх.