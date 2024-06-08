В США рассказали о «российском ответе» Starlink

Технологии лазерной связи развивают американские и китайские корпорации, среди них — NASA, SpaceХ, Amazon и другие. Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действуют порядка 5841 аппарата этой сети.