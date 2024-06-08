В США рассказали о «российском ответе» Starlink

Ранее «Бюро 1440» впервые протестировала лазерную межспутниковую связь собственной разработки. Как сообщила компания в своем Telegram-канале, 13 мая была успешна завершена первая серия тестов лазерной межспутниковой связи собственной разработки. Там отметили, что прошедшие тесты — это первый успешный опыт отечественной лазерной межспутниковой связи в космосе.
«Компания, разрабатывающая российский ответ на Starlink Илона Маска, заявила, что завершила первую серию испытаний с использованием лазерной межспутниковой связи собственной разработки», — пишет BI.
Как указывает автор статьи, «Бюро 1440» называло своей целью создание широкополосного сервиса передачи данных, обеспечивающего высокоскоростную связь с низкой задержкой в любой точке мира — «точно так же, как Starlink от SpaceX».
Технологии лазерной связи развивают американские и китайские корпорации, среди них — NASA, SpaceХ, Amazon и другие. Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действуют порядка 5841 аппарата этой сети.