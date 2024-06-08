NHK узнал о намерении Японии заключить с Украиной соглашение о поддержке

«В связи с саммитом G7, который состоится в Италии на следующей неделе, стало ясно содержание документа между Японией и Украиной, который планируется подписать двумя странами», — говорится в публикации.
В рамках этого соглашения Токио планирует оказывать помощь Киеву в сфере безопасности и обороны, включая предоставление нелетальной техники и оборудования, помощь в разминировании и сотрудничество в области разведки. Помимо этого, японская сторона будет помогать в лечении раненых украинских военных.
Помимо этого, Япония будет оказывать поддержку Украине в улучшении гуманитарной ситуации, будет помогать нуждающимся женщинам и детям, а также поработает над восстановлением и развитием украинского сельскохозяйственного сектора.
Документ, как ожидается, будет представлен в ходе встречи премьер-министра Японии Фумио Кисиды с украинским президентом Владимиром Зеленским, полномочия которого истекли 20 мая. Она состоится на полях саммита Группы семи в Италии, который пройдет с 13 по 15 июня.
Ранее, 9 мая, в газете South China Morning Post заявили, что Россия, возводя сети разведывательных баз на Курильских островах, посылает сигнал Японии о последствиях помощи Украине. Отмечалось, что Москва хочет показать Токио, что у шагов в поддержку Киева будут последствия, и они не в интересах Японии.
22 апреля генсек японского правительства Ёсимаса Хаяси сообщил, что заявленная помощь Японии Украине составляет $12,1 млрд. Он добавил, что Япония продолжит взаимодействие по оказанию поддержки Киеву прежде всего с США, государствами — членами «группы семи» (G7) и другими странами-партнерами.
До этого, 22 марта, чрезвычайный и полномочный посол России в Японии Николай Ноздрев заявил, что, если японские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, произведенные по американской лицензии и экспортированные туда, окажутся на Украине, это повлечет тяжелые последствия для двусторонних отношений, включая конкретные шаги России.
20 марта исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жесткий отметил, что Россия предупредила Японию об ответе в случае передачи ракет для Patriot Соединенным Штатам, ведь в конечном итоге эти боеприпасы могут оказаться на Украине.
Ранее, 8 февраля, The Washington Post сообщила, что США при экспорте из Японии снарядов для ЗРК Patriot смогут поставлять Украине больше средств противовоздушной обороны. При этом сколько ракет-перехватчиков Токио передаст Вашингтону, не уточнялось.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.