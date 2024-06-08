Михаил Котюков принял участие в пленарном заседании Петербургского экономического форума

Главным событием пленарки стало выступление Владимира Путина. Президент рассказал о выполнении национальных проектов, поддержке отечественных производств, подготовке кадров. Отдельно глава государства остановился на создании новых точек притяжения в краях и областях страны.
— Важнейшее структурное изменение связано с раскрытием потенциала регионов России. Это новая география развития и создания точек роста в городах по всей территории страны. Мы будем укреплять экономические возможности регионов. В этой связи обсуждаются планы переноса головных структур наших крупнейших корпораций и госкомпаний в субъекты Федерации. Идея требует проработки, но заслуживает внимания и поддержки. Здесь есть позитивные примеры. Например, переезд компании «РусГидро» из Москвы в Красноярск, — сказал Владимир Путин.
Еще одной точкой роста для Красноярья станет дальнейшее развитие Северного морского пути. Для этого, по словам президента, будет строиться инфраструктура, налаживаться транспортные подходы к арктическим портам.
— Важно, что выступление президента построено исходя из интересов людей, — прокомментировал доклад Михаил Котюков. — Не сомневаюсь — все идеи, все решения, которые обсуждались на форуме, уже в ближайшее время станут составной частью государственных программ Российской Федерации до 2030 года. И в них Красноярский край должен найти свое место для того, чтобы экономика нашего региона развивалась быстрее, а условия жизни в сибирских городах становились лучше.