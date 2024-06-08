Михаил Котюков принял участие в пленарном заседании Петербургского экономического форума

— Важно, что выступление президента построено исходя из интересов людей, — прокомментировал доклад Михаил Котюков. — Не сомневаюсь — все идеи, все решения, которые обсуждались на форуме, уже в ближайшее время станут составной частью государственных программ Российской Федерации до 2030 года. И в них Красноярский край должен найти свое место для того, чтобы экономика нашего региона развивалась быстрее, а условия жизни в сибирских городах становились лучше.