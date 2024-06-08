Шохин исключил необходимость ужесточать наказание за неуплату налогов

«Неуплата налогов — это преступление, которое карается во всех государствах, и у нас законодательство здесь достаточно выстроено. Никаких дополнительных ужесточений, на мой взгляд, здесь особо не нужно», — сказал Шохин РИА Новости.
Правительство РФ предложило внести поправки в Налоговый кодекс РФ, вводящие прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также предусматривающие повышение налога на прибыль компаний.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.