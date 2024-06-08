Названы шансы ужесточения наказания за неуплату налогов

Российские власти не планируют ужесточать наказание за неуплату налогов в связи с изменениями в налоговой системе. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«Никаких дополнительных ужесточений по наказаниям за неуплату налогов, на мой взгляд, здесь особо не нужно», — передает слова Шохина РИА Новости. Он добавил, что неуплата налогов является преступлением, которое карается во всех государствах, и российское законодательство в этой области достаточно проработано.
Минфин сообщил о планах ввести ряд новшеств в налоговую систему, включая прогрессивный НДФЛ, изменения в налоге на вклады, НДПИ и другие. Основные изменения, которые затронут россиян и бизнес, описаны в материале URA.RU. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что совершенствование налоговой системы позволит снизить неравенство между гражданами и регионами, передает РАПСИ.