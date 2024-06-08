Названы шансы ужесточения наказания за неуплату налогов

«Никаких дополнительных ужесточений по наказаниям за неуплату налогов, на мой взгляд, здесь особо не нужно», — передает слова Шохина РИА Новости. Он добавил, что неуплата налогов является преступлением, которое карается во всех государствах, и российское законодательство в этой области достаточно проработано.