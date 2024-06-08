Эксперт назвал срок создания глобальной системы мониторинга дронов в России

«На втором этапе будет произведено масштабирование коммерческих систем объектовой защиты до административных областей, в которых все полеты дронов будут находится под контролем. То есть от объектового до субъектового уровня. В перспективе двух-трех лет небо целых регионов России будет взято под контроль по принципу “от зоны вокруг условной нефтебазы ко всему городу, от города ко всему региону”. На третьем этапе — одновременно с унификацией технологий — региональные зоны контроля объединятся в общефедеральную и появится полноценная “гражданская система ПВО”, под “бдительным оком” которой окажутся практически все полеты дронов», — заключил Каниовский.