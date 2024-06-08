Защита прав: 1400 проверок провели социнспекторы

С начала 2024 года социнспекторами проведено 1396 проверок, из них 449 в рамках профилактического контроля, 270 — внеплановые, 677 — по требованию прокуратуры, передает DKNews.kz.
Государственным контролем охвачены: акиматы — 60, аптеки — 10, центры оказания специальных социальных услуг — 36, ИП — 23, школы — 665, магазины — 10, отделы и управления местных исполнительных органов — 28, дома культуры — 7, архивы, музеи — 6, банки — 4, детские сады — 67, колледжи, лицеи — 3, кафе, рестораны, гостиницы — 3, нотариус — 1, государственные учреждения — 15, больницы, поликлиники — 17, санатории — 2, торговые дома — 7, отделения казпочты — 3, пункты полиции — 3, стоматологии — 2, реабилитационные центры — 2, автобусный парк — 1, библиотека — 1, ДЮСШ — 1 и другие.
Так, Департаментом Комитета труда и социальной защиты по Костанайской области на основании обращения общественного объединения лиц с инвалидностью проведена внеплановая проверка торгового объекта по факту отсутствия доступа для людей с особыми потребностями.
По результатам проверки субъект крупного предпринимательства привлечен к административной ответственности в виде штрафа, также внесено предписание об устранении выявленных нарушений.
Вместе с тем социальными инспекторами в регионах отмечена положительная динамика в проведении адаптационных мероприятий объектов социальной инфраструктуры для обеспечения законных прав лиц с инвалидностью (далее — ЛСИ).
Так, по словам инвалида первой группы Рахат Амантаевой, с каждым годом в г. Шымкент значительно увеличивается количество объектов, доступных для людей с особыми потребностями.
«Среди них объекты образования, культуры, здравоохранения, организации, оказывающие услуги населению. Если раньше речь шла только об установке пандуса снаружи, то сейчас здания адаптируются внутри, устанавливаются тактильные плитки в соответствии с правилами, приводится в порядок прилегающая территория — создаются парковочные места для машин, перевозящих ЛСИ. В частном секторе собственники объектов стали подходить более ответственно к созданию доступной среды».
Дополнительно отмечаем, что территориальными департаментами Комитета труда и социальной защиты МТСЗН РК за 1 квартал 2024 года проведено 854 проверки, выдано 372 предписания об устранении выявленных нарушений, наложено 344 штрафа на сумму более 81,2 млн тенге.