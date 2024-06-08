Защита прав: 1400 проверок провели социнспекторы

«Среди них объекты образования, культуры, здравоохранения, организации, оказывающие услуги населению. Если раньше речь шла только об установке пандуса снаружи, то сейчас здания адаптируются внутри, устанавливаются тактильные плитки в соответствии с правилами, приводится в порядок прилегающая территория — создаются парковочные места для машин, перевозящих ЛСИ. В частном секторе собственники объектов стали подходить более ответственно к созданию доступной среды».