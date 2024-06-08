В Челябинской области действует комендантский час для детей до 18 лет

Согласно закону, детям до 7 лет вообще нельзя оставаться без присмотра взрослых — ни днем, ни ночью. Для детей от 7 до 18 лет по всей стране установлен комендантский час, но каждый регион устанавливает свои правила. В Челябинской области дети до 16 лет должны находиться дома уже с 22:00 и до 6:00. Подросткам постарше, от 16 до 18 лет, нельзя быть на улице с 23:00 до 6:00.