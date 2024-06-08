В Челябинской области действует комендантский час для детей до 18 лет

По закону подростки не должны находиться на улице без присмотра взрослых. С началом летних каникул уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова напомнила, во сколько нужно быть дома детям, и что будет, если они нарушат установленные правила.
Согласно закону, детям до 7 лет вообще нельзя оставаться без присмотра взрослых — ни днем, ни ночью. Для детей от 7 до 18 лет по всей стране установлен комендантский час, но каждый регион устанавливает свои правила. В Челябинской области дети до 16 лет должны находиться дома уже с 22:00 и до 6:00. Подросткам постарше, от 16 до 18 лет, нельзя быть на улице с 23:00 до 6:00.
«Комендантский час — это законодательная мера, чтоб защитить детей. По статистике, больше всего правонарушений происходит ночью, поэтому комендантский час введен с 2009 года. За его нарушение к ответственности привлекут родителей или законных представителей по статье “Ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних”. Предусмотрено наказание в виде предупреждения или административного штрафа от 100 до 500 рублей», — отметила Евгения Майорова.
Детский омбудсмен также напомнила, что в случае повторяющихся нарушений детей могут поставить на профилактический учет.