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Александр Лукашенко направил поздравление Союзу писателей Беларуси

Глава белорусского государства Александр Лукашенко направил поздравление Союзу писателей Беларуси. Об этом информирует пресс-служба президента страны.

Источник: БЕЛТА

Среди начинавших эту работу были яркие мастера слова: Янка Купала, Якуб Колас, Михась Чарот, Змитрок Бядуля, Кузьма Чорный, Михась Климкович, Кондрат Крапива, Петрусь Бровка, Михась Лыньков и другие.

Многие произведения, появившиеся в 1930-х годах и в более поздние десятилетия, привлекают внимание читателей и сегодня, отметил Глава государства. В работах писателей нашел отражение и период Великой Отечественной войны, ведь многие авторы сами защищали Родину. На стене рейхстага оставлены свои автографы поэтов Павла Пронузо и Петра Приходько.

В Союзе писателей сейчас работают заслуженные деятели культуры, лауреаты Государственной премии Республики Беларусь, премии Союзного государства Беларуси и России, народный писатель Николай Чергинец.

Президент Беларуси пожелал членам Союза писателей плодотворного творчества, новых достижений и книг.

Лукашенко Александр
литература