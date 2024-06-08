Александр Лукашенко направил поздравление Союзу писателей Беларуси

Среди начинавших эту работу были яркие мастера слова: Янка Купала, Якуб Колас, Михась Чарот, Змитрок Бядуля, Кузьма Чорный, Михась Климкович, Кондрат Крапива, Петрусь Бровка, Михась Лыньков и другие.
Многие произведения, появившиеся в 1930-х годах и в более поздние десятилетия, привлекают внимание читателей и сегодня, отметил Глава государства. В работах писателей нашел отражение и период Великой Отечественной войны, ведь многие авторы сами защищали Родину. На стене рейхстага оставлены свои автографы поэтов Павла Пронузо и Петра Приходько.
В Союзе писателей сейчас работают заслуженные деятели культуры, лауреаты Государственной премии Республики Беларусь, премии Союзного государства Беларуси и России, народный писатель Николай Чергинец.
Президент Беларуси пожелал членам Союза писателей плодотворного творчества, новых достижений и книг.