Александр Лукашенко направил поздравление Союзу писателей Беларуси

Многие произведения, появившиеся в 1930-х годах и в более поздние десятилетия, привлекают внимание читателей и сегодня, отметил Глава государства. В работах писателей нашел отражение и период Великой Отечественной войны, ведь многие авторы сами защищали Родину. На стене рейхстага оставлены свои автографы поэтов Павла Пронузо и Петра Приходько.