Дипломатические миссии Казахстана: ключевые события недели

По случаю отправки первых животных в Казахстан в аэропорту состоялась пресс-конференция с участием Посла Бакыта Дюсенбаева, который отметил важность проекта не только для Казахстана, но и в целом для сохранения биоразнообразия на планете. Казахский дипломат поблагодарил чешскую сторону за проделанную работу и подчеркнул, что правительство Казахстана продолжит оказывать проекту всяческую поддержку.