Дипломатические миссии Казахстана: ключевые события недели

В форуме приняла участие делегация Казахстана во главе с заместителем председателя КНБ — директором Пограничной службы РК, генерал-майором Ерланом Алдажумановым. Здесь были представлены проекты и инструменты ОБСЕ, способствующие поддержке текущих усилий центральноазиатских государств в борьбе с трансграничными вызовами.
Аргентина
Посол Болат Нусупов в ходе своего рабочего визита в Аргентину провел встречу с Исполнительным директором ТПП Марсело Элизондо.
Была отмечена необходимость расширения и диверсификации экономической кооперации двух государств, в том числе путем создания совместных предприятий с учетом удобного географического расположения Казахстана и возможности продвижения аргентинских товаров на крупные соседние рынки.
Стороны договорились наладить прямые контакты между внешнеторговыми палатами двух стран, а также поддержали идею организации взаимных торговых миссий.
Республика Корея
В здании Национальной ассамблеи состоялся семинар, посвященный развитию двустороннего экономического сотрудничества и инвестиционным возможностям Казахстана.
Мероприятие было организовано компанией «Caspian Group Korea» совместно с рядом корейских организаций. Посол Нургали Арыстанов ознакомил участников с перспективами укрепления сотрудничества между Казахстаном и Кореей.
Участникам семинара был представлен новый крупный проект «Alatau City». Мероприятие стало значимым шагом в информировании деловых кругов Кореи об инвестиционных возможностях Казахстана.
Азербайджан
В ходе встречи Посла Алима Байеля с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшаном Наджафом отмечена положительная динамика в отношениях стран.
Так, в 2023 году начались поставки казахстанской нефти через территорию Азербайджана по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. В 2023 году с порта Актау в направлении Азербайджана отгружено 1 057 тыс. тонн казахстанской нефти. За январь-апрель 2024 года этот показатель составил 490 тыс. тонн.
Казахстан также изучает предложение Азербайджана по использованию нефтепровода Баку-Супса. Поставки по данному направлению будут зависеть от коммерческих условий.
Азербайджанская сторона проявляет интерес и рассматривает возможности вложения инвестиций в казахстанские нефтяные месторождения.
Чехия
В рамках проекта по реинтродукции лошадей Пржевальского в Казахстан из военного аэропорта Прага-Кбелы был отправлен самолет с первыми 3 особями этого редкого вида на борту.
По случаю отправки первых животных в Казахстан в аэропорту состоялась пресс-конференция с участием Посла Бакыта Дюсенбаева, который отметил важность проекта не только для Казахстана, но и в целом для сохранения биоразнообразия на планете. Казахский дипломат поблагодарил чешскую сторону за проделанную работу и подчеркнул, что правительство Казахстана продолжит оказывать проекту всяческую поддержку.
Эстония
Состоялась встреча Посла Алтая Кульгинова с казахстанской делегацией, в которую вошли представители компаний, задействованных в развитии IT-услуг.
В ходе визита казахстанская сторона ознакомилась с опытом Эстонии в создании цифрового пространства в секторе госуслуг, развитии городской среды и транспортной логистики, а также формирования технологических хабов. Были проведены отдельные встречи с эстонскими IT-компаниями.
Норвегия
Посол Адиль Турсунов встретился с Министром климата и окружающей среды Норвегии Андреасом Бьелландом Эриксеном.
Дипломат проинформировал норвежского министра об экологической и климатической повестке Астаны, а также о мерах правительства нашей страны, нацеленных на выполнение задачи по достижению углеродной нейтральности Казахстана к 2060 году.
Андреас Бьелланд Эриксен высоко оценил политику нашей страны в сфере защиты окружающей среды. При этом он отметил, что Норвегия заинтересована в налаживании сотрудничества с Казахстаном в тех сферах, которые представляют взаимный интерес для сторон. Министр обратил особое внимание на готовность Осло поделиться опытом управления пластиковыми отходами. Стороны также обсудили состояние и перспективы «зеленой дипломатии» в глобальном и региональном контекстах.
Анна ЭЛАС, по материалам МИД РК и представительств Казахстана за рубежом.