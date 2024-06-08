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Глава Хабаровского края Демешин оценил выступление Путина на ПМЭФ

Выступление президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме стало экономическим посланием не только России, но и всему миру. Об этом сообщил присутствовавший на ПМЭФ врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.

Источник: Пресс-служба губернатора Хабаровского края

Напомним, глава государства выступил с речью в рамках пленарной сессии 7 июня. Он обозначил текущее место России в мировой экономике, поделился взглядом на ситуацию с международными расчётами и высказался по ряду геополитических вопросов. Кроме того, Путин перечислил десять структурных изменений в экономике РФ, в рамках которых будут происходить комплексные преобразования — отдельно среди них была выделена реализация потенциала регионов.

Как подчеркнул Демешин, в своём послании национальный лидер чётко раскрыл цели, задачи и показатели, которых должна достичь Россия для обеспечения технологического суверенитета. Вопреки санкционному давлению со стороны коллективного Запада, отметил врио, все инициативы будут реализованы в полной мере.

«Для меня крайне важно, что и достижения, и задачи, поставленные Президентом, напрямую касаются Дальнего Востока и Хабаровского края. Владимир Владимирович заявил о важности развития транспортных связей для освоения новых рынков. Развитие Восточного полигона — одна из главных задач. Уровень импорта должен снизиться до 17% к 2030 году», — отметил врио.

Глава региона согласился с тем, что долю импорта в России нужно сокращать не создавая барьеры для поставщиков, а развивая собственное производство. Для этого, в частности, необходимо поддерживать малый бизнес и развивать региональные бренды, поскольку люди заинтересованы не только в отечественных, но и локальных товарах.

«Президент акцентирует: всё, что делается и планируется сделать Правительством России, должно быть приближено к каждой российской семье, каждому человеку. Это будет приоритетом и ключевым показателем в работе Правительства Хабаровского края», — заключил Демешин.