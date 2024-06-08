Зеленский сообщил Байдену тайные подробности с поля боя

«И, конечно, я хочу сегодня поговорить об укреплении Харьковской области. <…> Я не хочу делиться всеми подробностями с прессой. Извините. Но я думаю, что есть некоторые подробности с поля боя, которые вам нужно услышать от нас», — сказал Зеленский.