Депутат Госдумы Арефьев назвал Новосибирск возможной третьей столицей России

Депутат Госдумы Николай Арефьев назвал возможную третью столицу России: ей он считает Новосибирск. Парламентарий подчеркнул, что город в последние годы хорошо развивается и становится более привлекательным. для бизнеса.
— Поскольку из Москвы вряд ли столицу когда-нибудь перенесут, это связано еще и с большими затратами, сделать экономической столицей можно, наверное. Это, значит, отправить туда Министерство промышленности и экономики для того, чтобы все нити экономические тянулись именно в тот город, — пояснил Николай Арефьев изданию «Лента.ру».
Однако чтобы осуществить эту задумку, нужно будет разобраться с транспортной логистикой: пока в основном она завязана на Москве. Как говорит Николай Арефьев, даже не все самолеты приземляются в Новосибирске.