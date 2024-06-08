Депутат Госдумы Арефьев назвал Новосибирск возможной третьей столицей России

— Поскольку из Москвы вряд ли столицу когда-нибудь перенесут, это связано еще и с большими затратами, сделать экономической столицей можно, наверное. Это, значит, отправить туда Министерство промышленности и экономики для того, чтобы все нити экономические тянулись именно в тот город, — пояснил Николай Арефьев изданию «Лента.ру».