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В Башкирии действует запрет на продажу алкоголя

В муниципалитетах Башкирии 8 июня ограничили продажу алкоголя.

Сегодня, 8 июня, в муниципалитетах Башкирии вступил в силу «сухой закон». Ограничение на розничную продажу алкоголя связано с Сабантуем, который отмечают жители 29 районов региона.

Праздник пройдет в муниципальных образованиях, включая Аургазинский, Белорецкий, Стерлитамакский и другие районы. Сабантуй — это традиционный народный праздник окончания весенних полевых работ.

Помимо ограничения на продажу алкоголя, в Башкирии усилят батальон ДПС, который будет следить за соблюдением правил дорожного движения. Об этом сообщил Глава региональной госавтоинспекции Владимир Севастьянов.