В Башкирии действует запрет на продажу алкоголя

Сегодня, 8 июня, в муниципалитетах Башкирии вступил в силу «сухой закон». Ограничение на розничную продажу алкоголя связано с Сабантуем, который отмечают жители 29 районов региона.
Праздник пройдет в муниципальных образованиях, включая Аургазинский, Белорецкий, Стерлитамакский и другие районы. Сабантуй — это традиционный народный праздник окончания весенних полевых работ.
Помимо ограничения на продажу алкоголя, в Башкирии усилят батальон ДПС, который будет следить за соблюдением правил дорожного движения. Об этом сообщил Глава региональной госавтоинспекции Владимир Севастьянов.