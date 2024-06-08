Юрий Швыткин поблагодарил за честь быть почётным гражданином Красноярска

«Где бы я ни находился, я всегда вспоминаю родной город, как место с самой теплой и душевной атмосферой. Горжусь, что родился и живу именно здесь, здесь живет и работает вся моя семья. С этим городом очень многое меня связывает. Мои родители самоотверженно трудились на благо Красноярска, научили меня ценить и любить малую родину, за что я им очень благодарен. Здесь я понял, как закаляется характер, с чего начинается Родина. Именно здесь началась моя политическая карьера», — написал на своей странице Швыткин. Отметим, что сейчас депутат находится в зоне специальной военной операции непосредственно на линии боевого соприкосновения.