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Юрий Швыткин поблагодарил за честь быть почётным гражданином Красноярска

Сейчас депутат Госдумы находится на спецоперации.

Источник: Заксобрание Красноярского края

Депутат Госдумы Юрий Швыткин поблагодарил краевых депутатов и всех жителей за честь быть почётным гражданином Красноярска.

«Где бы я ни находился, я всегда вспоминаю родной город, как место с самой теплой и душевной атмосферой. Горжусь, что родился и живу именно здесь, здесь живет и работает вся моя семья. С этим городом очень многое меня связывает. Мои родители самоотверженно трудились на благо Красноярска, научили меня ценить и любить малую родину, за что я им очень благодарен. Здесь я понял, как закаляется характер, с чего начинается Родина. Именно здесь началась моя политическая карьера», — написал на своей странице Швыткин. Отметим, что сейчас депутат находится в зоне специальной военной операции непосредственно на линии боевого соприкосновения.